Vaccini | a Venezia arriva il vaporetto ambulatorio mobile

Advertising

comunevenezia : ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di… - Sinnerm78001056 : RT @comunevenezia: ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di Sant’… - paola_amoruso : RT @comunevenezia: ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di Sant’… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di Sant’… - david_hewson : RT @comunevenezia: ??#Covid19 #Vaccini ?? Vaccini nelle Isole: a Pasquetta un vaporetto dedicato li porta direttamente agli anziani di Sant’… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Venezia

Agenzia ANSA

Il mezzo, messo a disposizione da Actv (azienda del trasporto pubblico) su richiesta del Comune di, è stato allestito dall'Ulss 3 Serenissima. Attenderà i residenti over 80 di Sant'Erasmo e ...in tempo reale Toscana, altri 1.640 nuovi casi e 26 morti Il rapporto Covid delle 24 ore ... In FriuliGiulia 513 casi su 10.227 test, 16 decessi Oggi in FriuliGiulia su un ...02 APR - Un vaporetto in modalità "ambulatorio" attraccherà all'isola di Sant'Erasmo a Venezia nel giorno di Pasquetta per vaccinare gli abitanti. Il mezzo, messo a disposizione da Actv (azienda del ...VENEZIA. Un vaporetto in modalità "ambulatorio vaccinale" attraccherà a Sant’Erasmo nel giorno di Pasquetta. Dalle 9.30 del mattino alle prime ore del pomeriggio il mezzo, messo a disposizione da Actv ...