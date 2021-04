Uomini e Donne, Sophie al centro delle polemiche: “Aveva un altro quando era seduta sul trono” (Di venerdì 2 aprile 2021) Sophie Codegoni è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Da qualche ora è al centro delle polemiche per un’accusa piuttosto grave. Pare che fosse legata a un altro ai tempi del trono. Ecco come stanno le cose. Sophie Codegoni – Solonotizie24Sophie Aveva un altro ai tempi di UeD? Sophie era già nota agli italiani per essere la modella di punta dello showroom di Milano di Chiara Ferragni. Grazie al programma ha avuto modo di conoscere Matteo Ranieri. Il corteggiatore è riuscito con il tempo a conquistarla e, una volta lasciato lo studio, si sono mostrati molto affiatati sui social. Purtroppo la loro storia è già giunta al capolinea. Non a ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021)Codegoni è stata una tronista del programmadi Maria de Filippi. Da qualche ora è alper un’accusa piuttosto grave. Pare che fosse legata a unai tempi del. Ecco come stanno le cose.Codegoni – Solonotizie24unai tempi di UeD?era già nota agli italiani per essere la modella di punta dello showroom di Milano di Chiara Ferragni. Grazie al programma ha avuto modo di conoscere Matteo Ranieri. Il corteggiatore è riuscito con il tempo a conquistarla e, una volta lasciato lo studio, si sono mostrati molto affiatati sui social. Purtroppo la loro storia è già giunta al capolinea. Non a ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - Antonio_Tajani : Auguri alla @poliziadistato che oggi compie 40 anni. Un ringraziamento alle donne e agli uomini che ogni giorno tut… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - bimyoumaa : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… - savlisf1 : @martinacarletti È successo che troppe donne si sono mascolinizzati e troppi uomini femminilizzati.. per ormoni co… -