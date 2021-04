TSMC | in tre anni oltre $100 miliardi di investimenti nella produzione di chip

(Di venerdì 2 aprile 2021) Ammonta adil capitale destinato daalladiin tre. Questa cifra è sicuramente da recordha deciso di rinnovare e ampliare le proprie capacità didi. Per farlo, però, non ha di certo destinato due spicci. Infatti la cifra destinata a tale rinnovamento ammonta ain tre. Una notizia che sicuramente lascia sbigottiti considerando il periodo di pandemia che il mondo sta attraversando. L’emergenza sanitaria ha da un lato causato ritardi nelle fabbriche, ma ha anche fatto schizzare alle stelle la domanda di dispositivi elettronici. I progetti diL’azienda taiwanese ...

...L'amministratore delegato di, C. C. Wei, si è rivolto alla clientela dell'azienda tramite una lettera al quotidiano "Nikkei", in cui illustra i piani per investire 100 miliardi di dollari in...ha dichiarato che prevede di investire 100 miliardi di dollari nei prossimianni per espandere la propria capacità di fabbricazione di chip, grazie a stanziamenti nella produzione, ricerca e ...Ammonta ad oltre $100 miliardi il capitale destinato da TSMC alla produzione di chip in tre anni. Questa cifra è sicuramente da record.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), primo produttore di microchip a contratto al mondo, ha chiesto alla sua clientela ...