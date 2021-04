Tragedia in A4 | tamponamento fra furgone e tir | due giovani morti schiacciati tra le lamiere

(Di venerdì 2 aprile 2021)in A4,frae tir: due. Il drammatico schianto sulla A4 è costato la vita a dueuomini, le vittime sono il 28enne Erik Galluzzo e il 34enne Eder Shqalshi, residenti a Udine. Entrambi viaggiavano su unche, per motivi tutti da accertare, ha violentemente tamponato un autoarticolato lungo la carreggiata in direzione Trieste. Duee un ferito grave, è il tragico bilancio di uno doppio spaventoso incidente stradale che ha coinvolto une alcuni tir, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo il tratto veneto dell’autostrada A4 Torino Trieste. Il dramma si è consumato nel tratto autostrade tra i caselli di San Donà di Piave e Cessalto ...

Lo schianto potrebbe essere indirettamente collegato a un altro incidente che si era verificato poco prima, un paio di chilometri più avanti: unfra due mezzi pesanti, in cui è rimasto ...Poco dopo sulla stessa tratta si è verificato un secondoa catena che ha coinvolto sempre due tir durante un sorpasso al chilometro 428 . I Vigili del Fuoco hanno estratto un'autista ...Il drammatico schianto sulla A4 è costato la vita a due giovani uomini, le vittime sono il 28enne Erik Galluzzo e il 34enne Eder ...Tragedia in autostrada A4 ieri – 31 marzo – poco prima delle 18. I vigili del fuoco sono stati chiamati per un doppio incidente tra i caselli di San Donà e Cessalto. Ci sono stati due morti nel primo ...