Tragedia al Passo dei Pecorai, ciclista muore in un incidente (Di venerdì 2 aprile 2021) Greve in Chianti (Firenze), 2 aprile 2021 - Un ciclista 37enne è morto ieri sera, 1 aprile, in un incidente stradale al Passo dei Pecorai . A darne notizia, in una nota, il Comune di Greve in Chianti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Greve in Chianti (Firenze), 2 aprile 2021 - Un37enne è morto ieri sera, 1 aprile, in unstradale aldei. A darne notizia, in una nota, il Comune di Greve in Chianti ...

Advertising

qn_lanazione : #Greve - #Firenze - Tragedia al Passo dei Pecorai, #ciclista #muore in un #incidente - GazzChianti : ?? PASSO DEI PECORAI (GREVE IN CHIANTI) - Tragedia al Passo dei Pecorai: muore un ciclista 37enne (di Strada in Chia… - TristeEbbasta : @paftaalpefto abbiamo provato a fare un passo in avanti ed è stata una tragedia, vuoi per la settimana che è stata… - AleLMGO : @Nebbia062 Con Allegri era giusto chiudere, bisognava fare un passo in avanti a livello di mentalità e proposta di… - Chiaramilanista : La morte di Daniel Guerini, il dolore dei genitori: «Era a un passo dal suo sogno, avrebbe firmato il contratto»… -