The Suicide Squad di James Gunn, i folli primi 2 trailer sono finalmente disponibiliHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tanti rumor, ritardi negli sviluppi e problematiche legate alla situazione pandemica, il primo trailer di The Suicide Squad di James Gunn (peraltro impegnato anche per Guardiani della Galassia 3) è finalmente arrivato, e già si respira un’atmosfera di follia: astenetevi dalla visione se siete sensibili alle scene di sangue e violenza immotivata! Ma non finisce qui, quello che poteva sembrare un pesce d’aprile si è rivelato vero, così a distanza di pochi giorni dal primo trailer ne è arrivato un altro intitolato Rebellion. Quasi tre minuti per il primo trailer, in grado di attirare l’attenzione e presentare la nuova Squadra destinata ancora una volta a salvare il mondo, ma con un approccio molto di verso da ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo tanti rumor, ritardi negli sviluppi e problematiche legate alla situazione pandemica, il primodi Thedi(peraltro impegnato anche per Guardiani della Galassia 3) èarrivato, e già si respira un’atmosfera dia: astenetevi dalla visione se siete sensibili alle scene di sangue e violenza immotivata! Ma non finisce qui, quello che poteva sembrare un pesce d’aprile si è rivelato vero, così a distanza di pochi giorni dal primone è arrivato un altro intitolato Rebellion. Quasi tre minuti per il primo, in grado di attirare l’attenzione e presentare la nuovara destinata ancora una volta a salvare il mondo, ma con un approccio molto di verso da ...

