Sassuolo-Roma, i convocati di Paulo Fonseca: tornano Veretout e Peres, ancora out Mkhitaryan (Di venerdì 2 aprile 2021) La Roma, dopo la sosta per le Nazionali, è pronta a tornare in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo nel match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, in vista di questa importante sfida ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano i rientranti Veretout e Bruno Peres; ancora assente l'infortunato Mkhitaryan. Ecco l'elenco completo: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato; Difensori: Karsdorp, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Calafiori; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Pastore, Diawara; Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.

