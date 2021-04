Roma | i convocati di Fonseca per il Sassuolo

Advertising

Pall_Gonfiato : Ancora out un difensore e il fantasista della #Roma - dibisilvia : @DocThomas Anche la storia della “bolla” volutamente rimarcata è un po’ ridicola, possono allenarsi, giocare se con… - FrancescoLupo23 : RT @Angolo_Roma: ?? #SassuoloRoma, i convocati di #Fonseca: ritornano #Veretout e #BrunoPeres. Out gli squalificati #Ibanez e #Villar, mentr… - calciomercatoit : ????#Roma - I convocati di #Fonseca: ci sono #Veretout e #Cristante! - calciodangolo_ : ?? #SassuoloRoma, i convocati di #Fonseca: ritornano #Veretout e #BrunoPeres. Out gli squalificati #Ibanez e #Villar… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma convocati

Laha diramato la lista deiin vista della sfida di domani contro il Sassuolo. Il tecnico Fonseca dovrà fare a meno di diverse pedine. Ci sono Cristante e Veretout Paulo Fonseca ha ......Ferrari e Locatelli del Sassuolo (il club neroverde ha già deciso di non schierarli contro la)... Sui 38 giocatori, peraltro, ce n'erano 11 già colpiti in passato dal virus (Bastoni, ...during the Serie A match between AS Roma and Parma Calcio at Stadio Olimpico on July 8, 2020 in Rome, Italy. E’ resa nota la lista ufficiale dei convocati di Paulo Fonseca per il match contro il ...Roma, 2 aprile 2021 - Dopo il break per le nazionali torna ... mentre Piccoli, grande escluso dai convocati di Nicolato, lascerà il posto a Nzola in attacco.