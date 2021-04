Ritrovato in un canale il corpo senza vita del 21enne Mattia Fogarin (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ragazzo si è suicidato gettandosi nelle acque del Bacchiglione. Gli inquirenti ora cercheranno di scoprire i motivi di tale gesto. Il cadavere di Mattia Fogarin, il ragazzo di 21 anni scappato di casa 10 giorni fa, è stato trovato nel canale Scaricatore, a Padova. Ieri mattina alcuni passanti hanno notato una sagoma galleggiante e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Il ragazzo si è suicidato gettandosi nelle acque del Bacchiglione. Gli inquirenti ora cercheranno di scoprire i motivi di tale gesto. Il cadavere di, il ragazzo di 21 anni scappato di casa 10 giorni fa, è stato trovato nelScaricatore, a Padova. Ieri mattina alcuni passanti hanno notato una sagoma galleggiante e L'articolo NewNotizie.it.

