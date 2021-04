Ritrovato il corpo di Mattia Fogarin | il 21enne scomparso

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il cadavere di, ilche era scappato di casa 10 giorni fa, è stato trovato nel canale Scaricatore, a Padova. Il ragazzo era scappato di casa domenica 21 marzo; ai genitori aveva detto di aver "commesso qualcosa di molto grave", e che qualcuno "sarebbe venuto a cercarlo". Gli inquirenti stanno ora tentando di capire i motivi di quanto accaduto. Alla mamma aveva anche inviato un messaggio dove le diceva: "Non seguitemi. Mi butto in un cassonetto". Poi però, si è buttato in un canale. A ritrovare il, un runner che passava di lì. Ma cosa ha potuto compieredi così orribile? Cosa è successo? In realtà, a quanto pare, è probabile cheavesse avuto semplicemente una delusione d'amore.