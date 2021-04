Rita Dalla Chiesa, dolore immenso: morto l’amico di una vita Stefano Bongarzone (Di venerdì 2 aprile 2021) Rita Dalla Chiesa ha comunicato sui social che sta vivendo un momento di forte dolore. Un suo caro amico, piuttosto conosciuto nel mondo dello spettacolo, è infatti morto Stefano Bongarzone, hair-stylist ed esperto di stile che spesso è apparso anche in televisione con i suoi preziosissimi consigli. Rita Dalla Chiesa, dal canto suo, ha voluto ricordare l’amico di sempre con parole molto dolci, di testimonianza del profondo rapporto che ci fosse tra di loro. Stefano Bongarzone era un parrucchiere, con base a Roma e attività sviluppate in tutta Italia: dai suoi profili social possiamo vedere come tra le sue clienti ci fossero diversi volti noti. Su Facebook, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 2 aprile 2021)ha comunicato sui social che sta vivendo un momento di forte. Un suo caro amico, piuttosto conosciuto nel mondo dello spettacolo, è infatti, hair-stylist ed esperto di stile che spesso è apparso anche in televisione con i suoi preziosissimi consigli., dal canto suo, ha voluto ricordaredi sempre con parole molto dolci, di testimonianza del profondo rapporto che ci fosse tra di loro.era un parrucchiere, con base a Roma e attività sviluppate in tutta Italia: dai suoi profili social possiamo vedere come tra le sue clienti ci fossero diversi volti noti. Su Facebook, ...

Advertising

xsandroswife : @mesonorotta da quando sta la Palombelli si vede subitissimo che è di un trash assurdo, invece quando c'era Rita da… - WineNewsIt : A #pranzo dalla #ValDiCornia il #Keir 2019 di #TuaRita. Buccia dura e grappolo serrato permettono all'Ansonica di r… - borsatti_rita : RT @erretti42: Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - Il Fatto Quotidiano Tutto nelle R… - borsatti_rita : RT @AnnaMar74773335: 'La firma della madre di Fontana usata per aprire il conto a Lugano è falsa': la procura chiede gli estratti conto del… - borsatti_rita : RT @AZ176671: Sempre dalla parte dei cittadini e delle minoranze. ?? -