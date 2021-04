Ragazzi scomparsi nel nulla: l’ipotesi oscura di una setta (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mistero che sembra infittirsi ogni giorno di più, quello del piacentino Stefano Barilli 23 anni, e di Alessandro Venturelli, 21 anni di Sassuolo nel Modenese. La procura di Modena è stata la prima ad aprire un fascicolo sul caso, ora però anche quella di Piacenza vuole vederci chiaro ed ha avviato un’indagine. I pm nel L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mistero che sembra infittirsi ogni giorno di più, quello del piacentino Stefano Barilli 23 anni, e di Alessandro Venturelli, 21 anni di Sassuolo nel Modenese. La procura di Modena è stata la prima ad aprire un fascicolo sul caso, ora però anche quella di Piacenza vuole vederci chiaro ed ha avviato un’indagine. I pm nel L'articolo proviene da La Luce di Maria.

conlalunapiena : @ailec_berries Sono scomparsi due ragazzi. Hanno fatto una foto in stazione ipotizzando fossero loro e uno di quest… - lucarinigiac : 'Non cercateli'- - vincecamaggio : Ragazzi scomparsi in Emilia: adesso indagano due procure, si pensa ad una setta - Prima_Vera56 : @Corriere Quelli della foto NON sono i due ragazzi - Corriere : Il mistero dei ragazzi scomparsi e l’ipotesi di una setta. Poi il post su Facebook: «Stanno bene» -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi scomparsi Stefano e Alessandro, scomparsi nel nulla: spunta l'ipotesi di una setta Continuano le ricerche di Stefano Barilli e di Alessandro Venturelli , i due ragazzi poco più che ventenni scomparsi nel nulla e sulla cui sparizione indagano le Procure di Piacenza e di Modena. L'ipotesi più gettonata è quella che i due possano aver aderito ad una setta o ...

Il mistero dei ragazzi scomparsi: indagano due procure. Il post su Facebook: "Sono trattati bene" È già emerso varie volte che dei ragazzi entrati in sette o pseudo - sette abbiano scritto lettere d'addio simili". Una pista che entrambe le famiglie percorrono da tempo. C'è di più. "Stiamo ...

Il giallo della scomparsa di Stefano e Alessandro, l'ipotesi della setta. Il post su Facebook: «Non cercateli»

