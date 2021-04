Radiohead, nuovo disco in uscita? Due indizi fanno sperare i fan (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella giornata di ieri, gli appassionati di musica rock iscritti a TikTok saranno saltati in piedi sul divano. Inaspettatamente infatti sul social network più in voga tra le nuove generazioni (e non solo), è apparso un account ufficiale verificato a nome Radiohead. Poco dopo, sul nuovissimo canale è apparso un videoclip di pochi secondi che vede protagonista un personaggio fittizio ma ricorrente della storia del gruppo, cioè Chieftain Mews. Solitamente questo appare nel momento in cui si avvicina un annuncio importante da parte della band, come in occasione delle precedenti uscite discografiche. Di poche parole, egli manda questo messaggio agli spettatori: “TiK Tok, Tik Tok. Questo è un campanello d’allarme. Vi auguro una buona giornata”. C’è da notare come quello pronunciato non debba essere inteso necessariamente come un conto alla rovescia per ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021) Nella giornata di ieri, gli appassionati di musica rock iscritti a TikTok saranno saltati in piedi sul divano. Inaspettatamente infatti sul social network più in voga tra le nuove generazioni (e non solo), è apparso un account ufficiale verificato a nome. Poco dopo, sul nuovissimo canale è apparso un videoclip di pochi secondi che vede protagonista un personaggio fittizio ma ricorrente della storia del gruppo, cioè Chieftain Mews. Solitamente questo appare nel momento in cui si avvicina un annuncio importante da parte della band, come in occasione delle precedenti uscitegrafiche. Di poche parole, egli manda questo messaggio agli spettatori: “TiK Tok, Tik Tok. Questo è un campanello d’allarme. Vi auguro una buona giornata”. C’è da notare come quello pronunciato non debba essere inteso necessariamente come un conto alla rovescia per ...

Advertising

sfiorata82 : RT @rockolpoprock: I Radiohead hanno aperto una nuova società: nuovo disco in arrivo? - marcoda1975 : I Radiohead hanno aperto una nuova società: nuovo disco in arrivo? - InfoLifearth : RT @rockolpoprock: I Radiohead hanno aperto una nuova società: nuovo disco in arrivo? - rockolpoprock : I Radiohead hanno aperto una nuova società: nuovo disco in arrivo? -

Ultime Notizie dalla rete : Radiohead nuovo Loveline In chiusura c'è un nuovo episodio della storia seriale di Raffaele, che finalmente è arrivato a ...Now? - Cate Le Bon Our Love - Sharon Van Etten Loving Cup - The Rolling Stones Banana co - Radiohead ...

Radiohead: ascolta il nuovo remix di Creep per l'alta moda Share 3 people shared the ...

I Radiohead hanno aperto una nuova società: nuovo disco in arrivo? Rockol.it Noga Erez presenta KIDS, il nuovo album Parlando di KIDS L’intervistatore le chiede poi in che modo il nuovo album è diverso dal primo ... sono sempre le stesse dall’inizio della loro passione musicale: Kendrick Lamar, Radiohead, PJ Harvey, ...

Life is Strange: True Colors, cosa sappiamo del nuovo titolo dai creatori di Before the Storm In Life is Strange: True Colors vestiremo i panni di Alex Chen, portatrice di un nuovo potere sovrannaturale ... inediti di mxmtoon e Novo Amor e canzoni con licenza di artisti come Radiohead, Phoebe ...

In chiusura c'è unepisodio della storia seriale di Raffaele, che finalmente è arrivato a ...Now? - Cate Le Bon Our Love - Sharon Van Etten Loving Cup - The Rolling Stones Banana co -...Share 3 people shared the ...Parlando di KIDS L’intervistatore le chiede poi in che modo il nuovo album è diverso dal primo ... sono sempre le stesse dall’inizio della loro passione musicale: Kendrick Lamar, Radiohead, PJ Harvey, ...In Life is Strange: True Colors vestiremo i panni di Alex Chen, portatrice di un nuovo potere sovrannaturale ... inediti di mxmtoon e Novo Amor e canzoni con licenza di artisti come Radiohead, Phoebe ...