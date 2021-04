Quali sono le regole di Pasqua per spostamenti | seconde case e viaggi

Leggi su wired

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Photo by Stefano Guidi/Getty Images)Regioni e province autonome hanno inasprito alcuni divieti per il periodo di, in aggiunta alle disposizioni del governo, imponendo limitazioni agli, la chiusura di alcune attività e il divieto di accesso alle spiagge nelle località di mare. Dal 3 aprile al 5 aprile tutta Italia entrerà in zona rossa, con le restrizioni nazionali aggravate dalle ordinanze regionali e provinciali. Inoltre il ministero dell’Interno ha ordinato un rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine, per tutte le festività pas. Le disposizioni nazionali Dal 3 al 5 aprile sarà possibile fare visita a parenti, amici o partner, spostandosi all’interno del territorio regionale verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22. La visita è limitata a due persone in più rispetto a ...