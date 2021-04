Project Galileo | il Souls-Like sviluppato e ambientato in Italia | annuncio – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 2 aprile 2021) Jyamma Games ha annunciato, un nuovoin. Ecco quanto sappiamo a riguardo.. Jyamma Games, software house indipendente milanese, ha annunciato il suo primo videogame per PC e(per ora non meglio specificate):, un gioco AA+ di tipoper gli hardcore gamer più esigenti ed esperti., viene specificato, è solo un nome provvisorio in attesa di svelare quello definitivo. Jyamma Games, fondato nel 2019, si è occupata a oggi di progetti in ambito mobile game. Inizialmente contava dieci dipendenti ma è crescita fino a quaranta....

Multiplayerit : Project Galileo: il Souls-Like sviluppato e ambientato in Italia, annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Project Galileo

Multiplayer.it

16, 2021 /PRNewswire/ - - Orolia, through its France - based entity Orolia Systèmes & Solutions (O2S), has been selected for the GEODEto develop European standardized and sovereign...L'antefatto: il progettofu avviato dalla Commissione europea e dell'Esa nel 1999, i primi ... inoltre nonostante l'Ue ne avesse fatto un "pillar" il finanziamento fu talmente ...Se tutto andrà secondo i piani, entro metà aprile l'elicottero Ingenuity della missione Perseverance tenterà un volo controllato su Marte ...Jyamma Games, software house indipendente milanese, ha annunciato il suo primo videogame per PC e console (per ora non meglio specificate): Project Galileo, un gioco AA+ di tipo Soulslike per gli ...