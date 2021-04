Pasqua e Pasquetta a Napoli, stop alla linea 1 della Metro. Orari rivisti per funicolari e bus. Ascensori chiusi (Di venerdì 2 aprile 2021) stop alla linea 1 della Metropolitana e Orari rivisti per funicolari e bus nei giorni 4 e 5 aprile in concomitanza con Pasqua e lunedì in Albis. L’Anm informa che la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico è adottato “in relazione alle vigenti disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale che impongono limitazioni alla mobilità, in particolare nei giorni delle festività Pasquali del 4 e 5 aprile”. Pertanto il 4 e 5 la.linea 1 non effettuerà il servizio mentre le funicolari Centrale e Montesanto domenica di Pasqua termineranno le corse alle ore 13 mentre lunedì il servizio sarà attivo dalle ore 7 alle ore 22. stop in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021)politana epere bus nei giorni 4 e 5 aprile in concomitanza cone lunedì in Albis. L’Anm informa che la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico è adottato “in relazione alle vigenti disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale che impongono limitazionimobilità, in particolare nei giorni delle festivitàli del 4 e 5 aprile”. Pertanto il 4 e 5 la.1 non effettuerà il servizio mentre leCentrale e Montesanto domenica ditermineranno le corse alle ore 13 mentre lunedì il servizio sarà attivo dalle ore 7 alle ore 22.in ...

