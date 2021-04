Napoli, direttore laboratorio tamponi: “Su Zielinski nessuna certezza, virus ci ha abituato a sorprese” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non è impossibile che si sia verificato una falsa positività. Zielinski è un soggetto che ha già contratto il Covid ad ottobre, in prossimità della partita con la Juventus, non è così frequente che ci sia una ricaduta”. Lo ha detto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio dei tamponi della SSC Napoli, a Radio Punto Nuovo. “Stasera dovremmo riconfermare la negatività, mi sembra abbastanza logico. Tuttavia, questo virus ci ha abituati a sorprese, quindi non posso esserne certo. Continuiamo a non sapere quanto tempo dura l’immunità, né se c’è la possibilità di essere nuovamente infettato: i dati non sono ancora del tutto chiari”, ha aggiunto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) “Non è impossibile che si sia verificato una falsa positività.è un soggetto che ha già contratto il Covid ad ottobre, in prossimità della partita con la Juventus, non è così frequente che ci sia una ricaduta”. Lo ha detto Giuseppe Portella,deldeidella SSC, a Radio Punto Nuovo. “Stasera dovremmo riconfermare la negatività, mi sembra abbastanza logico. Tuttavia, questoci ha abituati a, quindi non posso esserne certo. Continuiamo a non sapere quanto tempo dura l’immunità, né se c’è la possibilità di essere nuovamente infettato: i dati non sono ancora del tutto chiari”, ha aggiunto. SportFace.

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Generale Figliuolo persona giusta al posto giusto, in un momento difficile e delicato come questo c’era bisogno d… - sportface2016 : #Napoli, parla il direttore del laboratorio dei tamponi: 'Su #Zielinski nessuna certezza, #COVID19 ci ha abituato a… - CinqueNews : Napoli, direttore tamponi: «Nessuna certezza sulla negatività di Zielinski» - teatroTrianon : A @RadioCRC_Napoli ospite il nostro direttore artistico @casalaurito che ha ideato per il pubblico la rassegna grat… - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Picco: 'La partita tra #Juve e #Napoli si giocherà. Festa preparata dai giocatori bianconeri? Bisogna essere responsabili'… -