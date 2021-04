MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Doha | A Espargarò in testa Morbidelli 5° con rottura | Valentino Rossi 17°

(Di venerdì 2 aprile 2021) Aleixha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di2021, seconda tappa del Mondiale. Il centauro dell’Aprilia si è imposto a sorpresa in avvio del weekend sul circuito di Losail, chiudendo col crono di 1:54.779. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Alex Rins, secondo a 60 millesimi di distacco con la sua Suzuki. Maverick Vinales, che su questo tracciato aveva vinto settimana scorsa il GP del Qatar, chiude in terza posizione con la sua Yamaha ufficiale ad appena 85 millesimi di distacco. Sorprende la quarta piazza dell’esordiente Jorge Martin con la Ducati Pramac (a 0.240). Dominio iberico. Il primo dei non spagnoli è Franco, quinto a 0.346. Il romano ha però dovuto fare i conti con la doppiadella sua Yamaha Petronas. Buon sesto Danilo Petrucci ...

MotoGP Gp Qatar 2 Prove Libere 1 - Aleix Espargarò è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha, seconda gara del Motomondiale 2021 in programma domenica al Losai ...Si alzano i toni alla vigilia del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend del 2-4 aprile. Valentino Rossi, reduce dal deludente 12mo posto nel GP del Qatar e deside ...