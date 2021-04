Moto | Doha; libere 1 | vola Aprilia Espargaro | Rossi solo 17 o

(Di venerdì 2 aprile 2021) E' l'di Aleixlapiù veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio diin Qatar nella classeGp. Il pilota spagnolo in 1'54'779 precede Alex Rins su Suzuki ...

Libere 1 MotoGP, tutti i tempi:E' l'Aprilia di Aleix Espargaro lapiù veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio diin Qatar nella classe MotoGp. Il pilota spagnolo in 1'54'779 precede Alex Rins su Suzuki (+0''060) e Maverick Vinales (+0''...Jorge Lorenzo in questo 2021 ha iniziato la propria carriera come Youtuber e alla vigilia di ogni weekend di gara si sbilancerà con le previsioni sui risultati che verranno conseguiti nel fine ...Johann Zarco è scivolato nuovamente nelle FP1 del GP di Doha, questa volta alla curva 15 (settimana scorsa alla 2): la sensazione è che Zarco (le immagini nel live) sia scivolato dalla moto mentre era ...