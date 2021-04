Morte Astori, processo: chiesti 1 anno e 6 mesi per medico (Di venerdì 2 aprile 2021) Un anno e sei mesi per il medico accusato di omicidio colposo nel processo sulla Morte di Davide Astori. E' questa la richiesta di condanna che il pubblico ministero Antonino Nastasi della procura ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Une seiper ilaccusato di omicidio colposo nelsulladi Davide. E' questa la richiesta di condanna che il pubblico ministero Antonino Nastasi della procura ...

