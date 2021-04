Milan, sospiro di sollievo per Donnarumma: tampone negativo, sarà in campo contro la Sampdoria (Di venerdì 2 aprile 2021) sospiro di sollievo per il Milan.Può tirare un sospiro di sollievo il Milan di Stefano Pioli. E' di pochi istanti fa, infatti, la notizia relativa all'esito negativo del tampone molecolare dell'estremo difensore Gianluigi Donnarumma. Si tratta del secondo test effettuato dal portiere, che già nella giornata di giovedì, si era sottoposto al tampone rapido dopo i casi di Covid-19 riscontrati in Nazionale.Un esito atteso con apprensione da tutto l'ambiente rossonero, dopo il focolaio di Coronavirus scoppiato in Nazionale tra i membri dello staff e un componente della squadra - Leonardo Bonucci - nei giorni scorsi. A destare particolare preoccupazione, sono stati i contatti ravvicinati dell'estremo difensore con il numero ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021)diper il.Può tirare undiildi Stefano Pioli. E' di pochi istanti fa, infatti, la notizia relativa all'esitodelmolecolare dell'estremo difensore Gianluigi. Si tratta del secondo test effettuato dal portiere, che già nella giornata di giovedì, si era sottoposto alrapido dopo i casi di Covid-19 riscontrati in Nazionale.Un esito atteso con apprensione da tutto l'ambiente rossonero, dopo il focolaio di Coronavirus scoppiato in Nazionale tra i membri dello staff e un componente della squadra - Leonardo Bonucci - nei giorni scorsi. A destare particolare preoccupazione, sono stati i contatti ravvicinati dell'estremo difensore con il numero ...

