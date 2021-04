"Magalli sostituito ai Fatti Vostri". E lui reagisce così col Tapiro

(Di venerdì 2 aprile 2021) Novella Toloni I rumor lo vorrebbero pronto a dire addio al celebre programma di Rai Due, che conduce da 25 anni, ma lui non molla e replica alle indiscrezioni ai microfoni di Striscia Giancarlolascia o rimane? Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo possibile addio a I, il popolare conduttore ha ricevuto l'ennesimod'Oro da Striscia la notizia e, punzecchiato da Valerio Staffelli, ha replicato ai rumor: "Clima gelido in trasmissione? Nessuno di noi litiga. L'atmosfera è buona. Se deciderannoperò sono padroni: la Rai mica è mia". La notizia è di quelle che circolano da tempo e lo ha ammesso lo stesso Giancarlo. La sua poltrona traballa da ormai diversi anni e la girandola di co-conduttori, volti femminili e ...

... I Fatti Vostri, perché secondo alcune indiscrezioni dalla prossima edizione potrebbe esseredal giornalista Salvo Sottile. "Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore", dice...Spread the love Stando a quanto segnalato da TvBlog , I Fatti Vostri potrebbe vedere un cambio di conduzione in futuro, con l'addio di Giancarloda Salvo Sottile . Avete letto bene. Secondo il blog, si vocifera proprio che sia pronto questo cambio. Anche se, come specificato, non ci sarebbe nessuna conferma ufficiale al ...Giancarlo Magalli lascia o rimane? Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul suo possibile addio a I fatti vostri, il popolare conduttore ha ricevuto l'ennesimo tapiro d'Oro da Striscia ...Ma perché Magalli rischia di essere silurato? Secondo il blog di Davide Maggio, la sostituzione potrebbe essere dovuta alle “solite beghe che animerebbero il dietro le quinte d ...