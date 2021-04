Lucio Presta, l’agente dello spettacolo marito di Paola Perego (Di venerdì 2 aprile 2021) Lucio Presta, nato il 14 Febbraio 1960 a Cosenza, è un agente dello spettacolo italiano ed è il coniuge di Paola Perego. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino grazie a Flora Torrigiani. Sarà proprio lei a farlo debuttare in televisione nelle prime cinque edizioni del programma intitolato Fantastico di Renato Zero. Appassionato della danza, ca capisce, però, che non può essere la sua strada per la vita. Infatti, decide di abbandonare questo campo dedicarsi a quella del manager dei Vip. Un’idea che lo porterà a far nascere la sua agenzia di spettacolo, a Roma, chiamata Arcobaleno Tre. Tra i personaggi dello spettacolo che si sono affidati alla bravura di Lucio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021), nato il 14 Febbraio 1960 a Cosenza, è un agenteitaliano ed è il coniuge di. Muove i primi passi nel mondocome ballerino grazie a Flora Torrigiani. Sarà proprio lei a farlo debuttare in televisione nelle prime cinque edizioni del programma intitolato Fantastico di Renato Zero. Appassionato della danza, ca capisce, però, che non può essere la sua strada per la vita. Infatti, decide di abbandonare questo campo dedicarsi a quella del manager dei Vip. Un’idea che lo porterà a far nascere la sua agenzia di, a Roma, chiamata Arcobaleno Tre. Tra i personaggiche si sono affidati alla bravura di...

ChiaroLeo : PERCHE' NON FA SENTIRE MESSAGGI, A NE PARLIAMO SABATO, X ROVINA ???????????????XPLAGIO A FAVORE U. E. POI CHIUSE, PIANGEV… - LadyNews_ : #LucioPresta esulta su Twitter per la chiusura di #LiveNonèlaDUrso: 'Ora bisogna chiudere #DomenicaLive e… - infoitcultura : Lucio Presta spara a zero su Barbara D’Urso e Mauro Crippa - infoitcultura : Barbara d’Urso, Lucio Presta gioisce della chiusura di Live, Non è la D’Ursi e quando la D’Urso e la Venier si dimo… - infoitcultura : Chiude Live – Non è la D’Urso: l’attacco di Lucio Presta -