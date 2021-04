Lo zucchero: un nemico per il cervello dei nostri bambini (Di venerdì 2 aprile 2021) I bambini sono i più alti consumatori di zuccheri aggiunti, anche se le diete ad alto contenuto di zuccheri sono state collegate a effetti sulla salute come obesità e malattie cardiache e persino a compromissione della funzione della memoria. Tuttavia, si sa meno di quanto l’elevato consumo di zucchero durante l’infanzia influenzi lo sviluppo del cervello, in particolare una regione nota per essere criticamente importante per l’apprendimento e la memoria chiamata ippocampo. Una nuova ricerca guidata da un membro della facoltà dell’Università della Georgia in collaborazione con un gruppo di ricerca della University of Southern California ha dimostrato in un modello di roditore che il consumo quotidiano di bevande zuccherate durante l’adolescenza compromette le prestazioni in un compito di apprendimento e memoria durante l’età ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Isono i più alti consumatori di zuccheri aggiunti, anche se le diete ad alto contenuto di zuccheri sono state collegate a effetti sulla salute come obesità e malattie cardiache e persino a compromissione della funzione della memoria. Tuttavia, si sa meno di quanto l’elevato consumo didurante l’infanzia influenzi lo sviluppo del, in particolare una regione nota per essere criticamente importante per l’apprendimento e la memoria chiamata ippocampo. Una nuova ricerca guidata da un membro della facoltà dell’Università della Georgia in collaborazione con un gruppo di ricerca della University of Southern California ha dimostrato in un modello di roditore che il consumo quotidiano di bevande zuccherate durante l’adolescenza compromette le prestazioni in un compito di apprendimento e memoria durante l’età ...

Uovo di Pasqua nemico dell'ambiente? L'allarme del WWF A lanciare l'allarme è il WWF, che ha presentato oggi un dossier intitolato "Zucchero e Cacao, due storie amare". Intorno all'Uovo di Pasqua ruotano una serie di minacce per l'Africa e l'America ...

