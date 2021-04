Godin: “Via dall’Inter per Conte. Nel 2015 ero del City, ma i miei compagni si opposero” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il difensore del Cagliari Diego Godin è stato intervistato da As e ha parlato della sua situazione attuale, del suo passato all’Inter e di un suo mancato trasferimento al Machester City: “La mia avventura all’Inter? Pensavo che avrei giocato nel mezzo della difesa, che è dove ero abituato a stare, facendo coperture e guidando la difesa. Ho dovuto fare un grande sforzo per cambiare la mia mentalità e il mio fisico, uno sforzo tremendo a 33-34 anni. L’ho fatto e ho finito facendo buone cose. Mi arrivano messaggi di affetto dai tifosi dell’Inter e questo non può essere un caso. Guadagnarsi questo tipo di rispetto non è stato semplice. Non sono rimasto per scelta del tecnico. Io vicino al City? Sì, era l’estate del 2015. C’era il Manchester City che avrebbe pagato più della mia clausola. Io stavo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il difensore del Cagliari Diegoè stato intervistato da As e ha parlato della sua situazione attuale, del suo passato all’Inter e di un suo mancato trasferimento al Machester: “La mia avventura all’Inter? Pensavo che avrei giocato nel mezzo della difesa, che è dove ero abituato a stare, facendo coperture e guidando la difesa. Ho dovuto fare un grande sforzo per cambiare la mia mentalità e il mio fisico, uno sforzo tremendo a 33-34 anni. L’ho fatto e ho finito facendo buone cose. Mi arrivano messaggi di affetto dai tifosi dell’Inter e questo non può essere un caso. Guadagnarsi questo tipo di rispetto non è stato semplice. Non sono rimasto per scelta del tecnico. Io vicino al? Sì, era l’estate del. C’era il Manchesterche avrebbe pagato più della mia clausola. Io stavo ...

