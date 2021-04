Edificio per Scuola elementare antisismica e green inaugurata ad Avezzano (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - È stata inaugurata la nuova Scuola elementare 'Sandro Pertini' di Avezzano, in via Sandro Pertini, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti del plesso scolastico. L'Edificio, realizzato da Cari Costruzioni, azienda edilizia che si occupa di restauri, costruzioni e manutenzioni edili e stradali, è stato ultimato alla fine del 2020, e andrà ora a sostituire i vecchi edifici che si trovano in via Fucino e via Garibaldi. Una Scuola all'avanguardia, sicura, con spazi ampi in grado di garantire un adeguato distanziamento e un ricambio di aria naturale, indispensabili in questo particolare periodo storico, ma anche antisismica e a basso impatto ambientale, realizzata utilizzando materiali innovativi. Per le fondazioni dell'Edificio, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) L'Aquila - È statala nuova'Sandro Pertini' di, in via Sandro Pertini, alla presenza delle istituzioni locali e dei dirigenti del plesso scolastico. L', realizzato da Cari Costruzioni, azienda edilizia che si occupa di restauri, costruzioni e manutenzioni edili e stradali, è stato ultimato alla fine del 2020, e andrà ora a sostituire i vecchi edifici che si trovano in via Fucino e via Garibaldi. Unaall'avanguardia, sicura, con spazi ampi in grado di garantire un adeguato distanziamento e un ricambio di aria naturale, indispensabili in questo particolare periodo storico, ma anchee a basso impatto ambientale, realizzata utilizzando materiali innovativi. Per le fondazioni dell', ...

