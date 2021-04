”È solo colpa tua”. UeD, Gianni Sperti sbrocca pesantemente. La dama umiliata davanti a tutti (Di venerdì 2 aprile 2021) Puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha stupito tutti accettando di uscire in esterna con Nicola Vivarelli e mostrandosi pronta a riallacciare i rapporti con il giovanissimo cavaliere del Trono Over. Poi ha incontrato Riccardo, un altro cavaliere, che però l’ha delusa e ha spento ogni entusiasmo per questa conoscenza. Ovviamente non sono mancati i commenti pungenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La scelta di Gemma di uscire in esterna con Nicola Vivarelli ha lasciato tutti di stucco, soprattutto se si considera il fatto che la dama aveva spiegato di essere rimasta delusa dai suoi attacchi gratuiti. Tina Cipollari non ha perso tempo e si è scagliata contro la dama, dicendo che Gemma sia profondamente incoerente in tutte le sue decisioni. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Puntata piena di colpi di scena quella di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha stupitoaccettando di uscire in esterna con Nicola Vivarelli e mostrandosi pronta a riallacciare i rapporti con il giovanissimo cavaliere del Trono Over. Poi ha incontrato Riccardo, un altro cavaliere, che però l’ha delusa e ha spento ogni entusiasmo per questa conoscenza. Ovviamente non sono mancati i commenti pungenti di Tina Cipollari e. La scelta di Gemma di uscire in esterna con Nicola Vivarelli ha lasciatodi stucco, soprattutto se si considera il fatto che laaveva spiegato di essere rimasta delusa dai suoi attacchi gratuiti. Tina Cipollari non ha perso tempo e si è scagliata contro la, dicendo che Gemma sia profondamente incoerente in tutte le sue decisioni. La ...

