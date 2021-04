Depressione post coito, colpisce anche gli uomini (Di venerdì 2 aprile 2021) La Depressione post coito non colpisce solo le donne. Anzi, tra gli uomini è più comune di quel che si pensi, a riprova che anche la sessualità maschile è più complessa di quanto si tenda a pensare. L’espressione Depressione post coito – o post coito Disforia (PCD) indica la sindrome con alterazione dello stato umorale dopo il rapporto sessuale. In inglese è conosciuta con l’acronimo PD dall’espressione «post-sex blues» proprio da quell’insieme di emozioni di tristezza, malinconia, irritazione che molte donne sperimentano dopo il sesso. Nonostante gli studi dimostrino una maggiore incidenza nel genere femminile, non è detto che non possa succedere anche agli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Lanonsolo le donne. Anzi, tra gliè più comune di quel che si pensi, a riprova chela sessualità maschile è più complessa di quanto si tenda a pensare. L’espressione– oDisforia (PCD) indica la sindrome con alterazione dello stato umorale dopo il rapporto sessuale. In inglese è conosciuta con l’acronimo PD dall’espressione «-sex blues» proprio da quell’insieme di emozioni di tristezza, malinconia, irritazione che molte donne sperimentano dopo il sesso. Nonostante gli studi dimostrino una maggiore incidenza nel genere femminile, non è detto che non possa succedereagli ...

