Daydreamer | anticipazioni | Can ritorna da Sanem | la bacia e le dice che vuole stare con lei Ma in realtà è solo un sogno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 aprile 2021): abbiamo lasciato Can eche stavano perrsi di notte sul pontile … Ma le cose non andranno come previsto.: Can rompe l’incanto conè rapita dal magico momento del “quasi – bacio” con Can, ma purtroppo lui si fa prendere dagli scrupoli, perché ormai sonosoci sul lavoro. Lei si “sveglia” dall’incanto, dà ragione all’ex fidanzato e gliche, se è disturbato dalla sua vicinanza, non l’ha fatto apposta. Rimarrannosoci, come precedentemente gli aveva detto di volere. Can ricorda adi averle promesso di non farle più del male, lei lo ringrazia e lo saluta. Tuttavia qualcosa sembra finalmente ...