Crisi Air Italy, licenziati 1.363 dipendenti

licenziati 1.363 dipendenti di Air Italy. Le ragioni dell'esubero "sono l'intervenuta definitiva cessione di ogni attività". ROMA – licenziati 1.363 dipendenti di Air Italy. La decisione è stata comunicata dalla stessa azienda con una nota, riportata dall'Adnkronos: "La compagnia aerea – si legge – si trova nella necessità di procedere a una riduzione collettiva di personale riguardante tutti i dipendenti a tempo indeterminato della società. La misura scatterà al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria e questo a causa della intervenuta definitiva cessazione di ogni e qualsivoglia attività di svolta dalla società, della quale è già stata da tempo deliberata la messa in liquidazione".

