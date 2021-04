Covid, scoperta nuova variante in Italia: mix tra nigeriana e inglese, ma non sembra essere più letale o più contagiosa (Di venerdì 2 aprile 2021) identificata una nuova del virus sul territorio Italiano. Il nuovo ceppo ha le caratteristiche della e della . A scoprirla è stato il gruppo di ricerca del Cerba Healtcare di Milano, guidato da ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) identificata unadel virus sul territoriono. Il nuovo ceppo ha le caratteristiche della e della . A scoprirla è stato il gruppo di ricerca del Cerba Healtcare di Milano, guidato da ...

Advertising

eventiatmilano : Scoperta nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano la “Variante Milanese” del #COVID19: tutte le informazioni scie… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Nuova #variantecovid in Italia, mix di variante nigeriana e variante inglese: gli effetti. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, in Italia scoperta nuova variante: mix tra #Nigeriana e #Inglese -… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Una nuova variante del Covid sul territorio italiano. - infoitinterno : Covid, scoperta una nuova variante in Italia, è un mix tra nigeriana e inglese -