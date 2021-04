Cosa rischiano gli haters che minacciavano via mail Speranza per le chiusure anti-Covid (Di venerdì 2 aprile 2021) Mandavano le mail al ministro della Salute Roberto Speranza, pensando che – dietro allo schermo di un computer o a una tastiera – le proprie parole potessero perdersi, nascoste dietro all’utilizzo di server collocati al di fuori dell’Unione Europea. E invece, quelle mail che contenevano minacce, anche di morte, nei confronti di Speranza, sono state salvate e rappresentano la principale prova su cui si basano le indagini che vedono coinvolte quattro persone in tutta Italia con l’accusa, appunto, di minacce aggravate. LEGGI ANCHE > Speranza difende il dpcm, ma la rete boccia lui e il governo Minacce a Speranza via mail, la situazione delle indagini È stata la procura della Repubblica di Roma a coordinare un’indagine comunque complessa, che ha visto la collaborazione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 aprile 2021) Mandavano leal ministro della Salute Roberto, pensando che – dietro allo schermo di un computer o a una tastiera – le proprie parole potessero perdersi, nascoste dietro all’utilizzo di server collocati al di fuori dell’Unione Europea. E invece, quelleche contenevano minacce, anche di morte, nei confronti di, sono state salvate e rappresentano la principale prova su cui si basano le indagini che vedono coinvolte quattro persone in tutta Italia con l’accusa, appunto, di minacce aggravate. LEGGI ANCHE >difende il dpcm, ma la rete boccia lui e il governo Minacce avia, la situazione delle indagini È stata la procura della Repubblica di Roma a coordinare un’indagine comunque complessa, che ha visto la collaborazione ...

