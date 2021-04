Copasir | spie russe | sicurezza nazionale Il puzzle secondo Setola

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 aprile 2021) Leggendo l’episodio di martedì sera, ovvero l’arresto in flagranza dell’ufficiale di marina nell’atto di consegnare materiale segreto ad un rappresentante dell’ambasciata russa, da una prospettiva più ampia dell’episodio in se stesso, non possiamo che essere ottimisti. Infatti, per quanto possa sembrare paradossale, abbiamo almeno due motivi per essere ottimisti. Il primo è che abbiamo avuto una, vorrei dire ennesima, riprova della capacità dei nostri servizi di intelligenze di fiutare l’area e di cogliere i diversi segnali deboli e, quindi intervenire in modo puntuale e tempestivo. Inluogo, che penso sia un aspetto anche più importante del primo, è la riprova che dopo un anno di apnea legata alla pandemia Covid, l’economia mondiale sta ripartendo. Episodi come quello di ieri, così come su scala diversa quanto sta succedendo in Birmania, la pacificazione della ...