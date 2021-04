(Di venerdì 2 aprile 2021), 2 apr. (Adnkronos) – Sono oltrei prodotti potenzialmentesequestrati dalla Guardia di Finanza dicon l’approssimarsi delle festività pasquali in alcuni esercizi commerciali. I controlli miravano a scoprire se nelle uova di Pasqua destinate ai minori potessero finire sorprese prive dei requisiti di sicurezza. In unemporio di, ad esempio, sono stati trovati e sequestratidestinati ai più piccoli (ovetti in plastica e statuette di pulcini e coniglietti) privi del marchio Ce e delle relative dichiarazioni di conformità, che consentono la libera circolazione di tali prodotti all’interno dell’Unione Europea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Como: maxi sequestro 67mila giocattoli pericolosi... - laregione : Maxi sequestro di sorprese di Pasqua a Como - eslihadas : @Juanma06961843 @vaneromano77 Como maxi I - Roque2114 : @Damisoler1 @__franchoto__ @porquetendencia @aguerosergiokun @ManCity Mira como le fue al Newell's de 2013 con Maxi… - JuanMarmot : @Maxi375178297 AJSJSJJSJS como andas maxi -

Ultime Notizie dalla rete : Como maxi

Metro

... Attrezzismo Violento, Saltimbanchi Senza Frontiere, Teatranti Unitie Provincia, Brescia ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODARISSA GALLARATE, DE CORATO: MISURE DI DETENZIONE ...... Milano: 981 di cui 393 a Milano città; Bergamo: 241; Brescia: 570;: 206; Cremona: 212; Lecco: ... Nuovi campi da calcio in via Cooperazione e via Monte Amiata Notizia precedenteRISSA ...Condividi questo articolo:Como, 2 apr. (Adnkronos) – Sono oltre 67mila i prodotti potenzialmente pericolosi sequestrati dalla Guardia di Finanza di Como con l’approssimarsi delle festività pasquali in ...Oltre 67mila giocatoli e prodotti messi in vendita e potenzialmente pericolosi. Sarebbero finiti nelle uova di cioccolato ...