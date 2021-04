Che cos’è l’International Fact-Checking Day e come lo festeggia Facta (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile si celebra l’International Fact-Checking Day, la giornata internazionale dedicata al Fact-Checking: un’occasione per promuovere la verifica delle informazioni e fornire indicazioni pratiche al pubblico per il contrasto alla disinformazione. Per celebrare questa giornata noi di Facta abbiamo preparato per i nostri lettori alcuni contenuti (quiz, video e testuali) disponibili sul sito e sui diversi profili social. Prima di vedere di che cosa si tratta, ecco qualche informazione in più su questa giornata. l’International Fact-Checking Day (sito ufficiale) è un’occasione per attività di promozione e divulgazione della verifica dei fatti e della media literacy (educazione ai media) presso il pubblico, ricordando quali sono le ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 2 aprile si celebraDay, la giornata internazionale dedicata al: un’occasione per promuovere la verifica delle informazioni e fornire indicazioni pratiche al pubblico per il contrasto alla disinformazione. Per celebrare questa giornata noi dia abbiamo preparato per i nostri lettori alcuni contenuti (quiz, video e testuali) disponibili sul sito e sui diversi profili social. Prima di vedere di che cosa si tratta, ecco qualche informazione in più su questa giornata.Day (sito ufficiale) è un’occasione per attività di promozione e divulgazione della verifica dei fatti e della media literacy (educazione ai media) presso il pubblico, ricordando quali sono le ...

