C’è pure una firma falsa nella storia del conto in Svizzera di Attilio Fontana: “Pensava ai suoi soldi mentre a Bergamo si moriva” (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima l’accusa di autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure. Ora anche l’ipotesi che la firma della madre di Attilio Fontana con cui è stato aperto il fondo a Lugano è falsa. Il dubbio è stato sollevato da una consulenza grafologica chiesta dalla Procura di Milano, guidata dal procuratore Francesco Greco. Che indaga sul capitale ereditato dal governatore dalla madre con il sospetto, tutt’altro che celato, che possa nascondere un’evasione fiscale. C’è pure una firma falsa nella storia del conto alle Bahamas di Attilio Fontana Ipotesi questa che, anche se trovasse conferme, sarebbe prescritta. Quel che è certo è che la firma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima l’accusa di autoriciclaggio e false dichiarazionivoluntary disclosure. Ora anche l’ipotesi che ladella madre dicon cui è stato aperto il fondo a Lugano è. Il dubbio è stato sollevato da una consulenza grafologica chiesta dalla Procura di Milano, guidata dal procuratore Francesco Greco. Che indaga sul capitale ereditato dal governatore dalla madre con il sospetto, tutt’altro che celato, che possa nascondere un’evasione fiscale. C’èunadelalle Bahamas diIpotesi questa che, anche se trovasse conferme, sarebbe prescritta. Quel che è certo è che la...

Advertising

borghi_claudio : @ilpalombaro @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Io non so come spie… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Salvini minaccia di votare no alle nuove chiusure e annuncia aperture a Pasqua. Ma Draghi e pur… - ttiaama : Ma ragazzi, mo su internet vedo che tutti parlano di sto cat calling, io ancora non ho capito che cazzo è. A quanto… - Ariel48536344 : RT @deboramau: Cari giornalisti venduti dite pure quello che volete, continuate ad elogiare il gen. #Figliuolo ed il banchiere #Draghi, ma… - iINSIDER_ : RT @iINSIDER_: Il #Napoli torna di prepotenza su Rodrigo #DePaul il ragazzo già cercato da tempo potrebbe essere il sostituto di #FabianRui… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è pure Global Bobina Di Pesca Market 2021 | Opportunit di business, protagonisti, Prospettive del settore fino al 2030 - Genovagay Genova Gay