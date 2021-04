Capannori | autotrasportatore muore cadendo dal camion parcheggiato

Advertising

Un55enne è morto sul lavoro a. Donato Del Giorno, questo il nome della vittima, è caduto da un camion parcheggiato davanti a una cartotecnica in via Pesciatina. Sarebbe ...La tragedia, che è costata la vita a Donato Del Giorno,di Antraccoli, si è consumata questa mattina, intorno alle 8, dopo che aveva scaricato alla Smurfit Kappa di. ...Un autotrasportatore 55enne è morto sul lavoro a Capannori. Donato Del Giorno, questo il nome della vittima, è caduto da un camion parcheggiato davanti a ...Capannori (Lucca), 2 aprile 2021 - E' caduto dal camion ed ha sbattuto la testa in terra: è morto così stamani a Capannori, in provincia di Lucca, poco dopo le 8, un autotrasportatore di 52 anni. L'in ...