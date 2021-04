Borse asiatiche in deciso rialzo dopo rally Wall Street (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pacchetto economico annunciato dal presidente Usa Joe Biden per la ripresa economica continua a dare slancio alle Borse. dopo quella di Wall Street ora è la volta delle Borse asiatiche che mostrano ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pacchetto economico annunciato dal presidente Usa Joe Biden per la ripresa economica continua a dare slancio allequella diora è la volta delleche mostrano ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse asiatiche Borse asiatiche in deciso rialzo dopo rally Wall Street Il pacchetto economico annunciato dal presidente Usa Joe Biden per la ripresa economica continua a dare slancio alle borse. Dopo quella di Wall Street ora è la volta delle borse asiatiche che mostrano consistenti rialzi. Tokyo si sta avviando alla chiusura con un progresso dell'1,58%, mentre Shanghai sta guadagnando oltre il 3%. Bene anche la Corea del Sud, con il Kospi ...

Borsa: St +1,2% con settore tech in fermento dopo piano investimenti Tsmc La notizia ha subito messo le ali ai titoli dei fornitori di Tsmc quotati sulle Borse asiatiche: Tokyo Electron ha guadagnato il 4,2% e Screen Holdings il 6,3%. La stessa Tsmc ha guadagnato oltre il ...

Borse asiatiche in rialzo oggi dopo Wall Street, oggi segnali di ripresa Il Giorno Borse cinesi e Tokyo in rialzo (Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo e per quelle cinesi che hanno seguito l'andamento positivo di Wall Street. Chiusi gli altri mercati asiatici in coincidenza della festività pasquale d ...

Euforia sui mercati per il piano Biden. Wall Street da record, S&P 500 sfonda il tetto dei 4 mila punti l piano da 2.000 miliardi di dollari per lo sviluppo delle infrastrutture e i dati macro mettono le ali alle Borse. Il Dow Jones è salito dello 0,52%, il Nasdaq dell'1,76% a 13.480,11. Rally anche del ...

