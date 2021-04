Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Inter (Di venerdì 2 aprile 2021) Ecco la lista dei convocati del Bologna per la sfida di domani contro l’Inter, in programma al Dall’Ara alle 20.45. Mihajlovic non recupera Mbaye, out anche Skorupski, Hickey e Santander. Non figura nella lista Medel. Portieri: Da Costa, Ravaglia.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Ecco la lista deidelper la sfida di domani contro, in programma al Dall’Ara alle 20.45.non recupera Mbaye, out anche Skorupski, Hickey e Santander. Non figura nella lista Medel. Portieri: Da Costa, Ravaglia.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Foto: Transfermarkt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

