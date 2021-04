Autismo | D’Amato | con vaccinazione mettiamo in sicurezza più caregiver e persone fragili

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Oggi, in occasione della giornata mondiale sull’, siamo al policlinico di Tor Vergata dove sono in corso le vaccinazioni. Per noi si tratta di un impegno molto importante e un segnale di attenzione.ini piu’e i loro/genitori”. Lo ha detto l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo presso la struttura romana, per l’occasione colorata di blu. Caratterizzata da molte altre tonalita’, la mostra ‘Tutti i colori del lockdown che voi cervelli nella norma vi siete persi’ e’ allestita negli spazi della galleria centrale del policlinico di Tor Vergata. Una raccolta di opere realizzate dal giovane artista dal cervello ribelle Tommy.” “Sulle pareti ecco comparire le immagini di un’enorme balena rossa circondata ...