Assoluti di Riccione | Federica Pellegrini strappa il pass per i Giochi di Tokyo

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’azzurra prenderà parte alla sua quinta Olimpiade Nei mesi scorsiha avuto la sfortuna, come tantissimi, purtroppo, di contrarre il Covid – 19. Fortunatamente non ha avuto grosse conseguenze e ha saltato solo un po’ di allenamenti. Nel periodo pre olimpico, però, non è stato massimo ma considerano la situazione è andata bene. Proprio per questo la Federazione italiana Nuoto, aveva proposto di concedere ilalla veneta e agli altri nuotatori colpiti dal virus. L’azzurra, così come i suoi colleghi, ha però chiesto di poter guadagnarsi ilper2020 sul campo o meglio in piscina. L’occasione si è svolta oggi, 2 aprile aglidi Nuoto dice l’ha fatta e ha ...

pensodunquerido : RT @Gazzetta_it: #Riccione: #MartinaCarraro, record italiano (1’05”86) nei 100 rana #AssolutiRiccione - Gazzetta_it : #Riccione: #MartinaCarraro, record italiano (1’05”86) nei 100 rana #AssolutiRiccione - Coninews : Destinazione #Tokyo2020! ??????????? Nella vasca degli Assoluti di Riccione, con il tempo di 1'05.86, Martina #Carraro… - Sport_Fair : Gara enorme di Martina #Carraro agli #Assoluti di #nuoto Record italiano e pass olimpico in tasca nei 100 rana Batt… - sportface2016 : #Nuoto Assoluti Riccione 2021: Martina #Carraro frantuma il record italiano e vola a Tokyo, niente Olimpiadi inve… -

...Ricordiamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha previsto alcune finestre in diretta tv per seguire i momenti salienti degliprimaverili di nuoto 2021 , in corso a. Per ......più e in 26"47 migliora il record italiano dei 50 rana e stabilisce il quarto tempo all time nell'ultima eliminatoria della sessione maschile della terza giornata degli, in corso a. ...Il sogno olimpico non diventa realtà per la nuotatrice di Busto Arsizio. Agli Assoluti di Riccione chiude la finale dei 100 m rana femminili dietro Martina Carraro. Ma Arianna non ha nulla da rimprove ...Non è riuscita l’impresa, a Giacomo Carini, di bissare il buon risultato conquistato giovedì ai Campionati italiani assoluti di nuoto in corso di ...