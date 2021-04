Via dell’Archeologia, blitz in piazza spaccio: cinque arresti (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sul fronte del contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Tor Bella Monaca, teatro nei giorni scorsi anche di un grave fatto di sangue nel corso del quale e’ stato ferito un uomo coinvolto in passato in diverse indagini per droga. Anche nella giornata di ieri, in via dell’Archeologia, a pochi passi da dove sono stati esplosi i colpi di pistola lo scorso 30 marzo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito un blitz che, in un colpo solo, ha consentito di arrestare, in flagranza, 5 persone, perfettamente coordinate tra loro, sia nella gestione della “clientela”, sia nei ruoli che ognuno di loro ricopriva nell’attivita’ di spaccio. Un sistema perfettamente oleato e organizzato per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Tra loro c’e’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri sul fronte del contrasto dellodi sostanze stupefacenti, a Tor Bella Monaca, teatro nei giorni scorsi anche di un grave fatto di sangue nel corso del quale e’ stato ferito un uomo coinvolto in passato in diverse indagini per droga. Anche nella giornata di ieri, in via, a pochi passi da dove sono stati esplosi i colpi di pistola lo scorso 30 marzo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito unche, in un colpo solo, ha consentito di arrestare, in flagranza, 5 persone, perfettamente coordinate tra loro, sia nella gestione della “clientela”, sia nei ruoli che ognuno di loro ricopriva nell’attivita’ di. Un sistema perfettamente oleato e organizzato per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Tra loro c’e’ ...

