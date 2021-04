Tim | Rossi e Gubitosi confermati presidente e amministratore delegato

(Di giovedì 1 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il Cda di Tim, riunito per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall'assemblea dei soci, ha confermato Salvatoree Luigidella società. L'assetto delle deleghe prevede: alle attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina; all'Ad, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all'attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto e regole di autodisciplina Tim al Cda, nonchè la delega in qualità dialla sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di Tim strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale. “Oggi inizia il percorso del nuovo Cda di Tim, espressione di un processo che si è concluso ...

... per la gestione di tutti gli asset e le attività di Tim strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale. Il Presidente, Salvatore Rossi, ha commentato: " Oggi inizia il percorso del ...