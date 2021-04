Spaccia cocaina in strada e a casa ha quasi mezzo chilo di droga: arrestato (Di giovedì 1 aprile 2021) arrestato dai carabinieri della Compagnia di Osimo mentre cede ad un cliente 20 grammi di cocaina. In casa nasconde altri 460 grammi di stupefacente , 22.500 euro e diverso materiale per confezionare ... Leggi su anconatoday (Di giovedì 1 aprile 2021)dai carabinieri della Compagnia di Osimo mentre cede ad un cliente 20 grammi di. Innasconde altri 460 grammi di stupefacente , 22.500 euro e diverso materiale per confezionare ...

