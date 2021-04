(Di giovedì 1 aprile 2021)non è certo l’assistente vocale più avanzato tra quelli oggi presenti sul mercato, nonostante sia quello che ha tracciato la strada per prodotti come Google Assistant e Alexa, tuttavia sembra chenon abbia intenzione di rallentarne lo sviluppo; tutt’altro. Attraverso un comunicato stampa condiviso con molte delle principali testate statunitensi, la casa di Cupertino ha ribadito la sua intenzione di voler migliorare, a cominciare dalla. In occasione del rilascio della nuova beta di iOS 14.5,ha introdotto due nuove voci inglesi per l’assistente vocale e una nuova opzione chedisponibile in fase di configurazione dello smartphone. Si tratta della di possibilità di scegliere se utilizzare lamaschile o...

Advertising

misteruplay2016 : Apple ha un nuovo brevetto che consentirebbe a Siri di urlare e sussurrare - HDblog : Siri: Apple ha deciso che la voce femminile non sarà più quella predefinita - Eurogamer_it : Un nuovo brevetto di #Apple consentirebbe a Siri di urlare e sussurrare. - bisciaz : RT @domenicopanacea: Con iOS 14.5 b6 Siri italiana legge correttamente i titoli inglesi dei brani. Con Sting la qualità di sintesi resta al… - FurnoDaniele : RT @domenicopanacea: Con iOS 14.5 b6 Siri italiana legge correttamente i titoli inglesi dei brani. Con Sting la qualità di sintesi resta al… -

Ultime Notizie dalla rete : Siri Apple

Da quando è nata,diha offerto agli utenti una voce femminile come predefinita: qualcosa sta per cambiare, considerando che con l'ultima beta di iOS 14.5,sta introducendo due voci di lingua inglese ...... fatto che ha portato in molti a pensare che si trattasse del sostituto delRemote. Insomma, il nuovo telecomando diTV esiste realmente, ma non è proprio quello che tutti speravano. Il 5G ...Puoi acquistare Apple iPhone 11 in colorazione bianca e nel taglio da 64 ... iOS 14.5 beta 6 apporta anche miglioramenti alle voci di Siri in Irlanda, Russia e Italia, aggiornandole al testo neurale.Siri non è certo l'assistente vocale più avanzato tra quelli oggi presenti sul mercato, nonostante sia quello che ha tracciato la strada per prodotti come Google Assistant e Alexa, tuttavia sembra che ...