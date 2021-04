SBK Catalunya test 2021, Rea leader indiscusso (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle due giornate di test ufficiali 2021 del mondiale SBK svolte sul circuito di Catalunya il più veloce è stato Jonathan Rea. Anche quest’anno il sei volte campione del mondo WorldSBK si conferma con la sua Kawasaki KRT l’uomo da battere, ma numerosi sono i team avversari da Ducati a Yamaha, passando dalla crescita di Honda e BMW. Il mondiale SBK è tornato in pista per i test ufficiali 2021 sul tracciato di Catalunya. In questi giorni e settimane i team ufficiali di Kawasaki, Ducati, Yamaha e Honda hanno svelato le livree delle loro moto per questa stagione. Durante queste due giornate di prove però non solo si sono viste solo le nuove livree del team ufficiale di BMW e di molte squadre indipendenti, ma anche i primi valori in pista. Assenti a questi test ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle due giornate diufficialidel mondiale SBK svolte sul circuito diil più veloce è stato Jonathan Rea. Anche quest’anno il sei volte campione del mondo WorldSBK si conferma con la sua Kawasaki KRT l’uomo da battere, ma numerosi sono i team avversari da Ducati a Yamaha, passando dalla crescita di Honda e BMW. Il mondiale SBK è tornato in pista per iufficialisul tracciato di. In questi giorni e settimane i team ufficiali di Kawasaki, Ducati, Yamaha e Honda hanno svelato le livree delle loro moto per questa stagione. Durante queste due giornate di prove però non solo si sono viste solo le nuove livree del team ufficiale di BMW e di molte squadre indipendenti, ma anche i primi valori in pista. Assenti a questi...

