Quando riaprono palestre e piscine ad aprile? Le ultime novità (Di giovedì 1 aprile 2021) palestre e piscine ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l'obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 6 aprile 2021, data fino a cui l'attuale dpcm sarà in vigore. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DEL GOVERNO DRAGHI Stando alle ultime indiscrezioni, anche all'interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un'eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di palestre e piscine, mentre l'ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Decreto Legge Aprile: Misure in vigore dal 7 aprile 2021 Scuole Dal 7 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e le prime medie anche nelle regioni in ...i lavoratori dipendenti di lavorare in modalità agile "alternativamente all'altro genitore" quando i ...

Dal 7 al 30 aprile solo zone rosse o arancioni: le nuove regole del Decreto Legge DAD ALMENO AL 50% IN ZONA ARANCIONE PER LE SUPERIORI Dal 7 aprile riaprono gli asili nido, asili, ...dipendenti di lavorare in modalità agile (smart working) 'alternativamente all'altro genitore'quando ...

Quando riaprono cinema e teatri? Money.it Galleria Vittoria di Napoli, de Magistris: «Pronti a partire, ci sono soldi e ditta» Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a radio Crc, aggiungendo che «io sono tra quelli che più lotta e non vede l'ora che la Galleria possa riaprire perchè il ... ai tempi dei lavori, ...

Coronavirus Liguria, Toti: “obiettivo riaprire la prima settimana di maggio” Il mio obiettivo è poter iniziare a parlare di aperture dalla prima settimana maggio, un mese in anticipo rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Credo che sarebbe per tutti un buon risultato, sia ...

