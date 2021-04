Pogba, meglio tardi che mai: riprende la sua Rolls-Royce sequestrata… 9 mesi dopo (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo i rumors sul suo futuro in ottica mercato o le parole del suo agente Mino Raiola. Paul Pogba fa parlare di sé anche per altre ragioni. Questa volta è tutto merito (o colpa) della sua Rolls-Royce. Una bellissima vettura da ben 300 mila sterline che, però, il Polpo si era dimentico di non possedere più in garage. Il motivo? Gli era stata sequestrate nel giugno 2020...Pogba riprende la sua Rolls-Royce e paga...caption id="attachment 1082821" align="alignnone" width="786" Pogba (getty images)/captionCome si apprende da tanti media inglesi tra cui il Daily Mail, Paul Pogba ha finalmente recuperato la sua Rolls-Royce, per la precisione una Wraith Black Badge dal valore di 300mila sterline, ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo i rumors sul suo futuro in ottica mercato o le parole del suo agente Mino Raiola. Paulfa parlare di sé anche per altre ragioni. Questa volta è tutto merito (o colpa) della sua. Una bellissima vettura da ben 300 mila sterline che, però, il Polpo si era dimentico di non possedere più in garage. Il motivo? Gli era stata sequestrate nel giugno 2020...la suae paga...caption id="attachment 1082821" align="alignnone" width="786"(getty images)/captionCome si apprende da tanti media inglesi tra cui il Daily Mail, Paulha finalmente recuperato la sua, per la precisione una Wraith Black Badge dal valore di 300mila sterline, ...

