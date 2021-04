"Per cosa si è spacciato, lo scherzo più grande e triste": Giorgia Meloni a valanga contro Mario Draghi (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi è il primo aprile. Giorno tradizionalmente di pesci, di scherzi, di ilarità. Ma al tempo della pandemia, e soprattutto poche ore dopo il decreto che di fatto ci condanna ad un aprile da reclusi, non c'è grande voglia di scherzare, né di sorridere. L'Italia e gli italiani sono esasperati, impoveriti, spaventati. Un periodo atroce al quale sembra impossibile trovare una risposta che non sia: chiudere tutto. E contro questo aspetto ecco che, legandosi al primo aprile, la Meloni apre il fuoco contro il governo di Mario Draghi, lei che con i suoi Fratelli d'Italia di fatto è la sola all'opposizione. L'affondo piove su Twitter, laddove la Meloni cinguetta: "Quest'anno il più grande - e triste - pesce d'aprile lo ha fatto il Governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi è il primo aprile. Giorno tradizionalmente di pesci, di scherzi, di ilarità. Ma al tempo della pandemia, e soprattutto poche ore dopo il decreto che di fatto ci condanna ad un aprile da reclusi, non c'èvoglia di scherzare, né di sorridere. L'Italia e gli italiani sono esasperati, impoveriti, spaventati. Un periodo atroce al quale sembra impossibile trovare una risposta che non sia: chiudere tutto. Equesto aspetto ecco che, legandosi al primo aprile, laapre il fuocoil governo di, lei che con i suoi Fratelli d'Italia di fatto è la sola all'opposizione. L'affondo piove su Twitter, laddove lacinguetta: "Quest'anno il più- e- pesce d'aprile lo ha fatto il Governo ...

