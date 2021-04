Pechino Express, indiscrezione terribile: doccia gelata per i fan (Di giovedì 1 aprile 2021) Pechino Express, clamoroso colpo di scena per il noto reality. Arriva una soffiata che spiazza tutti i fan Colpo di scena per Pechino Express: la nuova stagione va dritto verso l’annullamento. Attesa su Sky per tutti gli abbonati, l’adventure game dovrebbe fermarsi per questo 2021 a causa del Covid-19. Nonostante i messaggi di speranza dell’emittente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 aprile 2021), clamoroso colpo di scena per il noto reality. Arriva una soffiata che spiazza tutti iColpo di scena per: la nuova stagione va dritto verso l’annullamento. Attesa su Sky per tutti gli abbonati, l’adventure game dovrebbe fermarsi per questo 2021 a causa del Covid-19. Nonostante i messaggi di speranza dell’emittente L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

_Masticazzi_ : RT @ToniaPeluso: @_Masticazzi_ Io vi mando a Pechino Express voi due - ToniaPeluso : @_Masticazzi_ Io vi mando a Pechino Express voi due - freshxvocado : pechino express non solo andrà in onda solo su sky ma è diventato pure pekin express non c'è mai limite al peggio - bookedtrain : pekin express no io continuerò a chiamarlo pechino express ma che è - Vudoppio : RT @ciccio_co: Ho appena letto che la nuova edizione di Pechino Express potrebbe iniziare solo nel 2022 -